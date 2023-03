Aalsmeer – Op de rotonde van de Burgemeester Kasteleinweg bij de Dorpsstraat is dinsdagmiddag wederom een aanrijding gebeurd.

Ditmaal zijn een scooterrijder en een auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de scooter raakte daarbij gewond. Een ambulance kwam ter plaatse om het slachtoffer te behandelen.

De politie onderzoekt het ongeval. De verkeerssituatie is al langere tijd onderwerp van discussie. Het is in een 1,5 week tijd het derde ongeval op deze rotonde.

Fotograaf: VLN Nieuws