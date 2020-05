Week van de jonge mantelzorger: ‘Deel je zorg’

Aalsmeer – Mantelzorg. Een begrip waar steeds meer mensen mee te maken krijgen. Een vorm van zorg die vaak vanzelfsprekend is, maar zeker niet makkelijk. Ook jongeren zijn vaak mantelzorger. Bijvoorbeeld voor hun broer of zus, ouder of grootouder. Meestal zijn ze in de rol van mantelzorger gegroeid en hebben ze niet het gevoel dat ze mantelzorger zijn. Maar ook voor hen is het belangrijk deze zorg te delen.

In de Week van de jonge mantelzorger, die van 1 tot 7 juni plaatsvindt, start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de campagne ‘Deel je zorg’ om jonge mantelzorgers aan te moedigen over de zorg te praten. Want mantelzorg is ingrijpend voor jongvolwassenen die bezig zijn met het opbouwen van hun eigen leven. En veel jonge mantelzorgers vinden het lastig om hulp te vragen. Maar wanneer de zorg je te veel wordt, is het goed om hierover te praten of hulp te zoeken.

“Enorm waardevol”

Wethouder Zorg Wilma Alink: “In Nederland is één op de vijf jongeren mantelzorger. Ook in Aalsmeer hebben we veel jonge mantelzorgers. Vaak cijferen ze zichzelf weg. Samen met Mantelzorg en Meer proberen we hen te ondersteunen in hun mantelzorgtaken en ze de mogelijkheid te geven ook voor zichzelf te zorgen. Fijn dat er nu landelijke aandacht voor deze groep is. Wat zij doen en de liefde de ze geven is enorm waardevol. Ik hoop dat alle mantelzorgers weten dat er ook hulp voor hen mogelijk is. Deel je zorg!”

Mantelzorg en Meer

Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de jonge mantelzorgers de zorg weleens zwaar vindt. De meeste jonge mantelzorgers houden de zorg voor zichzelf en praten amper over de zorg voor een familielid dat langdurig ziek is, een beperking heeft of verslaafd is. In Aalsmeer verzorgt Mantelzorg en Meer de ondersteuning voor mantelzorgers. Ook als jonge mantelzorgers kun je hier terecht voor vragen, advies en contact met andere jonge mantelzorgers: https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorgers. Zo kun je de zorg voor je naaste(n) delen.