Kom erbij aan de Leestafel in de Bibliotheek

De Ronde Venen – Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich vaak eenzaam. Bij eenzaamheid mis je de verbondenheid met anderen. In de Week tegen Eenzaamheid vragen we aandacht voor dit probleem en zeggen we tegen iedereen: kom erbij!

Leestafel in de Bibliotheek

De leestafel in de Bibliotheek is een mooie plek om je minder eenzaam te voelen.

Aan de leestafel kan je een krantje lezen, een kopje koffie drinken en dan zomaar een fijn gesprek hebben met iemand anders aan de leestafel. Even een praatje over een leuk artikel in de krant, het nieuws of over het wel en wee in het dorp.

In sommige Bibliotheken zijn er ‘vaste stamgasten’ die iedere dag even aanschuiven en de toestand in de wereld bespreken. Een kopje koffie erbij. En wie langs loopt, kan zo mee praten.

Voor veel mensen een heel prettige manier om met anderen in contact te komen.

In de Week tegen Eenzaamheid, maar ook alle andere weken in het jaar, is iedereen van harte welkom aan onze leestafel. Er liggen altijd kranten, koffie en thee is gratis, en u bent nooit alleen, er zijn altijd anderen die ook aanschuiven en het fijn vinden om samen een kopje koffie te drinken. Komt u ook?

Iedereen is welkom, u hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek.