Wedstrijdzwemmen: Veel pr’s voor Oceanus

Aalsmeer – Na een geweldige avond bij Poldersport, vrijdag 8 september, waarbij de weergoden de wedstrijdzwemmers van Oceanus zeer goed gezind waren, werd vorige week zondag de eerste wedstrijd van het seizoen gezwommen tijdens de NZC deel 1 in De Meerkamp in Amstelveen. Voor een eerste wedstijd van het seizoen werd er prima gezwommen. De dames Rox, Claire, Soraya en de heren Olivier en Christiaan zwommen persoonlijk records op verschillende afstanden.

Afgelopen zondag was het de beurt van de Minioren tijdens de Minioren Swimkick ronde 1 in Krommenie. Ook daar zijn weer een paar flinke persoonlijke records gezwommen. Maud met de grootste verbetering op de 100 meter rug en Brighton, Josephine en Carlien zwommen weer een stuk sneller op verschillende afstanden.

In De Waterlelie vond afgelopen zondag de eerste thuiswedstrijd plaats van de jeugd, junioren en senioren tijdens de JJS ronde 1. Hier zwommen Soraya en Rox weer een goed persoonlijk record, maar ook Noah, Rox, Tom, Liam, Vlad en Bram verbeterden hun persoonlijke records op verschillende afstanden. Nora en Daniël zwommen beiden een topprestatie op de 800 meter vrije slag – dit is een afstand over 32 banen. Beide werden ze eerste van hun serie!