Webinar over verduurzaming huurwoningen

Aalsmeer – Particuliere verhuurders die huurwoningen willen verduurzamen komen mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH). Met deze regeling kunnen zij subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen en onderhoud aan de huurwoningen. Op dinsdag 28 maart is er van 15.00 tot 16.30 uur een gratis webinar over deze subsidieregeling. Particuliere verhuurders kunnen subsidie krijgen voor allerlei energiemaatregelen zoals dak-, vloer- en gevelisolatie, isolerende ramen en deuren, energiezuinige ventilatie of nieuwe buitenkozijnen. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op www.rvo.nl/svoh. De SVOH regeling geldt niet voor woningen van woningcorporaties zoals Eigen Haard, daar zijn andere regelingen voor.

Servicepunt Energieadvies

De gemeente Aalsmeer maakt werkt van energiebesparing in woningen. Daarom ondersteunt Servicepunt Energieadvies Aalsmeer kleine particuliere verhuurders met gratis energieadvies voor hun huurwoningen. Dit advies geeft inzicht in de kosten en opbrengsten van maatregelen en is daarmee een handige basis voor een subsidieaanvraag. Neem voor meer informatie contact op met het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer: www.aalsmeer.nl/