Watervoorzieningen in Tanzania met subsidie OSA

Aalsmeer – Vorige week is een subsidiecheque uitgereikt van 2.500 euro door Kees Nieuwendijk, waarnemend voorzitter van OSA, aan Jan Joore van de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer en Kees Kempenaar en Els de With van Spott Tanzania. Tijdens de bazar vorig jaar november door de Doopsgezinde Gemeente een bedrag van 2.500 euro ingezameld. Daarom kon OSA steunen met het maximale subsidiebedrag van 2.500 euro. Het ingezamelde en het subsidiebedrag zijn bestemd voor de aanleg van watervoorzieningen, tanks en leidingen, in Tanzania, dit keer in het district Lushoto.

(Financiële) steun welkom

Stichting Spott heeft contact met Chamavita in Tanzania die deze voorzieningen gaat laten realiseren. Er is in totaal 24.201 euro nodig. Iedere (financiële) steun is welkom. Kijk op de websites www.spottanzania.nl of www.dgaalsmeer.nl voor meer gegevens en doneren. Meer informatie over OSA is te vinden op website: www.osa-aalsmeer.nl of bel: 0297-321509.