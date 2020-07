Watertoren weer open voor publiek

Aalsmeer – De slechtvalken met hun jongen (3 dit jaar) zijn inmiddels uitgevlogen en half juni konden plannen gemaakt worden om de watertoren weer te openen voor de liefhebbers.

De beperkingen in het kader van de corona preventie maatregelen gooiden roet in het eten, maar gelukkig kan nu op beperkte schaal de Aalsmeerse watertoren weer gebruikt worden. Om de 1.5 meter afstand tussen bezoekers van boven de 18 jaar te kunnen waarborgen, kunnen er de komende periode tijdens de zondagse openingstijden maximaal 8 bezoekers naar boven. Zodra er weer één of meerdere bezoekers naar beneden zijn, kunnen de volgende bezoekers naar boven, etc.

De bezoekers dienen wel hun gegevens op een lijst te vermelden inclusief een verklaring dat zij op dat moment geen gezondheidsklachten hebben. Deze voorwaarden zijn vanuit de overheid gesteld op advies van het R.I.V.M.

Op de begane grond krijgt men een goede indruk hoe het leidingssyteem binnen functioneerde en er is veel fotomateriaal van de bouw van de watertoren. Ook wordt een aantal filmbeelden vertoont van de slechtvalken en hun jongen uit voorgaande jaren.

Als men naar boven klimt, komt men uiteindelijk op de buitentrans op circa 50 meter hoogte. Vandaar heeft men een schitterend 360 graden uitzicht over Aalsmeer en haar verre regio. Bij helder weer zijn zelfs de contouren van de Dom in Utrecht te zien! Bezoekers die naar boven willen betalen 2 euro, voor kinderen tot 12 jaar is dit slechts 1 euro. Op de begane grond rond kijken is gratis. De watertoren is open op de zondagmiddagen 19 en 26 juli van 13.00 tot 17.00 uur.

Kijk voor meer informatie op de website van de Stichting Beheer Watertoren Aalsmeer: www.aalsmeer-watertoren.nl

Foto: www.kicksfotos.nl