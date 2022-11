Watertoren oranje: Aandacht voor geweld tegen vrouwen

Aalsmeer – Van 25 november tot 10 december staat de watertoren voor de vierde keer op rij weer in een oranje licht in het kader van UN Orange The World. Deze actie vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen. Op 25 november, de Internationale Dag Tegen Geweld Tegen Vrouwen, zal de actie van de Verenigde Naties beginnen.

Thirsa van der Meer, raadslid voor het CDA Aalsmeer-Kudelstaart, is sinds 2019 initiatiefnemer van deze actie. Vanwege de energieprijzen wordt de watertoren ’s avonds niet meer verlicht, maar Van der Meer is blij dat er voor deze actie een uitzondering wordt gemaakt. Volgens Thirsa is de actie ook dit jaar nog dringend nodig. “We willen nog steeds aandacht vragen voor geweld tegen vrouwen. Door gebouwen wereldwijd oranje, de kleur van hoop en van een nieuwe dageraad, op te laten lichten, willen we vrouwen laten zien dat ze niet alleen staan.”