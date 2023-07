Watertoren in juli iedere zondag open

Aalsmeer – De komende vier zondagmiddagen (9, 16, 23 en 30 juli) is de Aalsmeerse watertoren van 13.00 tot 17.00 uur geopend voor het publiek. Ieder jaar wordt geprobeerd gedurende de zomervakantie de watertoren iedere zondagmiddag open te stellen.

Dankzij de bereidwilligheid van de betrokken vrijwilligers is dit voor de maand juli in ieder geval weer gelukt. Het unieke rijksmonument aan de oever van de Westeinderplassen werd vroeger gebruikt als drukverhoger binnen het drinkwater leidingsysteem. Per begin jaren negentig van de vorige eeuw was dit niet meer nodig en na jaren van stilstand is deze fraaie toren een rijksmonument geworden en in 2010 uitgebreid gerenoveerd. Hierdoor kan nu iedereen, die dat wil naar boven klimmen en genieten van het fantastische uitzicht over de hele regio (360 graden). Wil men naar boven klimmen (circa 50 meter), dan is de entree voor kinderen slechts 1 euro en voor volwassenen 2 euro.

Bestuur en beheerders

Afgelopen zondagmiddag was er bezoek van het bestuur van de Nederlandse Watertoren Stichting en een aantal beheerders van watertorens uit Nederland en België. Met verwondering bekeken ze dit Aalsmeerse Rijksmonument en uiteraard werd genoten van het fantastische uitzicht vanaf de trans. Allen waren zeer content met het Aalsmeerse beleid om deze watertoren te behouden en niet commercieel te laten exploiteren of grondig te verbouwen (intern).