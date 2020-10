Watertoren gesloten voor bezoekers

Aalsmeer – De openstellingsmiddagen van de Aalsmeerse watertoren waren voor deze maand oktober al gepland en voorbereid, maar het bestuur van de beheersstichting heeft besloten om de komende periode de deur te sluiten voor het geïnteresseerde publiek.

Reden zijn de aangescherpte maatregelen door de overheid uit het oogpunt van de corona preventie.

De bezoekmiddagen zijn uitermate populair de laatste tijd en hierdoor wordt het moeilijker de ontstane samenkomsten uit de weg te gaan en de 1,5 meter afstand te waarborgen.

Zodra er weer gunstigere ontwikkelingen komen met de hieraan gekoppelde (aangepaste) maatregelen, wordt bekeken of de openstellingen weer gepland kunnen worden. Informatie over Aalsmeers unieke monument is te vinden op de website www.aalsmeer-watertoren.nl