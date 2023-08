Aalsmeer – De organisatie van Vuur en Licht op het Water is al volop bezig met de voorbereidingen. Bass4events test weer nieuwe effecten uit en kwam op het idee om de watertoren tijdens de Gay Pride te verlichten in allerlei kleuren.

Zo doet Aalsmeer toch een beetje mee met het mooie evenement dat dit weekend plaatsvindt in Amsterdam. De toren is tot en met zaterdag 5 augustus gekleurd. In de avond een kijkje gaan nemen is een aanrader!

Foto’s: www.kicksfotos.nl