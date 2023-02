Waterschapspartij Water Natuurlijk in Aalsmeer

Aalsmeer – Waterschapspartij Water Natuurlijk trapt zaterdag 11 februari de campagne voor de verkiezingen van 15 maart af in onze regio. De partij laat zich zien in Leiden, Zoetermeer, Gouda, Alphen aan den Rijn, Aalsmeer, Noordwijk en Haarlem, met een enorme Blauwe Laars als symbool voor de bijzondere aandacht die water moet gaan krijgen in de komende jaren.

“De klimaatverandering zorgt ervoor dat waterbeheer steeds belangrijker wordt. Water gaat bijvoorbeeld meer en meer bepalen waar we kunnen bouwen en hoe de landbouw gaat veranderen. De bekende missie ‘schoon water, droge voeten’ volstaat niet meer nu tijden van droogte afwisselen met wateroverlast door extreme regenval”, aldus de waterschapspartij.

Water Natuurlijk staat voor een duurzaam waterbeheer dat is aangepast aan klimaatverandering. Dat betekent meer ruimte voor water, meer ruimte voor natuur onder water en langs de oevers en ook: zorgen dat iedereen kan genieten van water. In Aalsmeer presenteert Water Natuurlijk zich aanstaande zaterdag om 14.00 uur op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg.

Foto: www.kicksfotos.nl