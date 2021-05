Wateroverlast onder viaduct op Kasteleinweg

Aalsmeer – Wie maandag 10 mei de route over de nieuwe Burgemeester Kasteleinweg dacht te gaan rijden, stuitte op een rood-witte blokkade. De weg was niet voor niets afgesloten met hekken tussen het gedeelte Burgemeester Hoffscholteweg en de Ophelialaan. De hevige regenval zondagavond heeft het viaduct bij het Baanvak doen veranderen in kleine zwembaden op beide rijvakken.

Gezien de grote hoeveelheid water werd besloten de weg voor de verkeersveiligheid tijdelijk weer even af te sluiten. Vermoedelijk is er een probleem met de pomp van het viaduct. De aannemer is samen met de gemeente in overleg om tot een oplossing te komen, zodat ook dit deel van de Burgemeester Kasteleinweg weer veilig is om overheen te rijden.

Volgens omwonenden is de wateroverlast overigens geen nieuw probleem: “Er ligt al zeker twee jaar na een stevige regenbui een plas water aan de zijkanten”, aldus een reactie. Wellicht tijd voor een pomp met een krachtiger vermogen! Hoelang dit weggedeelte gesloten blijft is vooralsnog onbekend, hangt af van het weer (geen regen), maar meer hoe snel er maatregelen genomen worden.