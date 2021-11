Uithoorn – Op de Admiraal de Ruyterlaan in Uithoorn is donderdagmiddag een waterleiding gesprongen. De brandweer werd opgeroepen. Ter plaatse bleek de straat al volledig blank te staan. Om de afvoer van het water te bevorderen heeft de brandweer putten opengezet. Ook werd voor de veiligheid de Admiraal de Ruyterlaan afgesloten tussen de Thorbeckelaan en de Kuyperlaan. Het waterbedrijf is opgeroepen om de waterleiding te repareren. (foto: VLN Nieuws – Najim Kroezen)