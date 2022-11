Water rond Takkade prima leefgebied voor ringslang

Aalsmeer – Een grote groep enthousiaste mensen werkte weer mee aan het inspecteren van de broeihopen van de ringslang. Zij hielpen de twee oud gedienden Hein Koningen en Martin Melchers die voor de 29e keer de ronde langs alle broeihopen maakten. In het gebied van het Amsterdamse bos, Amstelveen en Aalsmeer zijn door vrijwilligers 22 broeihopen aangelegd. In 11 broeihopen hebben ringslangen eieren afgezet. Het totaal aantal eieren is 2348 waarvan 2280 uitgekomen zijn en 68 niet. De gegevens worden jaarlijks verzameld en gedeeld met natuurorganisaties en geven een beeld van de toestand voor de ringslangen in de regio.

Dit jaar lag de succesvolste broeihoop aan de Jac. Takkade in het Natuur Netwerk Nederland met 637 eieren. Ook in de andere twee broeihopen aan de Mr. Jac. Takkade werden uitgekomen eieren (120 en 84 stuks) opgegraven. Als er van uitgegaan wordt dat er door de ringslangvrouwen gemiddeld 20 eieren worden afgezet, hebben minstens 42 vrouwtjes gebruik gemaakt van de broeihopen aan de Takkade. De ringslang (Natrix natrix) legt in de zomer eieren in broeiend materiaal. De jonge ringslangentjes kruipen in de nazomer uit de hoop en trekken er dan volledig zelfstandig erop uit.

De ringslang is een zeldzaam reptiel (niet giftig) dat in het watergebied rond de Takkade een prima leefgebied heeft. Een gebied waar veel voedsel als kikkers, visjes, slakken en muizen te vinden is. Echter geen zorgen over overspoeld worden met ringslangen, want slechts 10% van het jonge kroost wordt volwassen. Al die andere jonge slangetjes vallen ten prooi aan roofdieren, honden en katten of verkeer. De jaarlijkse aanleg van broeihopen is een succes. De ontwikkeling van de ecologische verbinding van het Amsterdamse Bos via het Schinkelbos met Aalsmeer heeft hier zeker aan bijgedragen. De populatie ringslangen in deze regio is gezond en is in staat te migreren naar andere gebieden.

Foto: Inspectie broeihoop aan Takkade door vrijwilligers.