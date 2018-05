Wandeling langs kunstwerken (24)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging over het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de Heksenkring langs de Westeinder vervolgens naar en weer uit Kudelstaart.

Onderweg naar Oosteinde eerst langs de Legmeerdijk de ‘Liggende Bloem’ bewonderd en nu het terrein van de veiling Zuid opgegaan. Hier staat een enorm kunstwerk van eveneens bloemen. Het beeld uit 2002 is van corten-staal, is bijna tien meter breed en 3.40 meter hoog en is gemaakt door Huub en Adelheid Kortekaas.

Bloemen van corten-staal

Het kunstenaarspaar maakt allerlei kunstwerken van bloemen en planten. Sinds 1975 laten ze monumentale (pot)planten, bloemen en florale waterbronnen ontstaan van corten-staal. Dit als teken van groeikracht, culturele betrokkenheid, vrijheid en gebondenheid. De sculptures van Huub en Adelheid zijn te bewonderen in diverse plaatsen in Nederland, maar ook onder andere Zwitserland, Rusland en Frankrijk hebben zich verrijkt met kunstwerken van het echtpaar. Bij bloemenveiling FloraHolland Westland is overigens ook het terrein opgesierd met een ‘bloem’ van dit duo. Meer beelden van de twee bewonderen kan via www.huubenadelheid-kortekaas.nl.

Nu, na het 24ste kunstwerk, echt op weg naar Oosteinde, waar zeker vier objecten te ontdekken zijn! Doe overigens voorzichtig bij bewondering van de reuze bloem midden op de rotonde. Het is een locatie waar veel verkeer rijdt.