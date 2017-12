Wandelen langs kunstwerken

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Veulen (1997)

Jan Vermaat 1939

Brons

Locatie: plantsoen Seringenpark, hoek Sportlaan en Ophelialaan

Het beeld van een veulen in draf, valt op door zijn levendigheid en dynamiek. In het jonge dier kan ook een zekere symboliek gezien worden: de belichaming van kracht en vitaliteit.

In het werk van Jan Vermaat komen diermotieven regelmatig voor. Hij tekent veel en kan in een paar beslissende lijnen de beweging van een dier neerzetten. Talloze studies en schetsen dienen als inspiratie voor een nieuw beeld.

Het veulen moet een uitdagend model geweest zijn voor de beeldhouwer, hij gaf het ranke beest een elegante expressie. Overbodige details laat hij weg om de grote vorm te benadrukken.

Het edele dier staat niet op een sokkel maar met vier benen op de grond. Kinderen kunnen erop klimmen en spelen.