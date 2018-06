Wandelen langs kunstwerken (25)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs deze kunstwerken gaat voort. De wandeling begon in het Centrum ging over het Stokkeland en via het Seringenpark in Zuid naar de Hornmeer. Via de heksenkring langs de Westeinder vervolgens naar Kudelstaart gegaan en inmiddels via de Legmeerdijk beland in de nieuwe wijk Oosteinde. Een prachtige wijk waarin de nieuwbouw en bestaande bebouwing met bruggen met elkaar verbonden zijn. Een wijk die het zeker waard is om te gaan ontdekken tijdens een wandeling of een fietstochtje en deze week kennis te maken met kunstwerk nummer 25:

De Steltlopers

In de Boomgaard kan genoten worden van bijzondere kunstwerken, waaronder ‘De Steltlopers’ van Herman Lamers (Bussum 1954). Twee aluminium beelden, twee tieners op bamboe stelten. Een jongen en een meisje die ieder naar de top klimmen van twee enorme stelten. Omhoog kijken dus!

De figuren zijn realistische afgietsels van twee jonge mensen die op een trap zonder treden omhoog lijken te klimmen. De beelden symboliseren de overgang van kinderen naar een zelfstandig leven.

De beelden zijn onthuld op 5 januari 2007 door twee echte steltlopers. De beeldengroep was de eerste kunst in Nieuw Oosteinde, maar er zijn meer beelden inmiddels geplaatst. Volgende week weer iets met bloemen. Tja, Aalsmeer: Bloemendorp aan het water.