Wandelen langs kunstwerken (20)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken die afgelopen zestig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken zijn geplaatst. De wandeling langs al deze kunstwerken duurt voort. De wandeling begon in het Centrum, ging over het Stokkeland en via het Seringenpark door Zuid naar de Hornmeer. Via het kunstwerk ‘Het andere land’ in de fortbocht nu in Kudelstaart beland.

Allereerst de haagbeuk met de tijdloze bronzen vogel omgeven door een hoog, sierlijk hek in de Van Swietenstraat bezocht. Nu kris kras verder door het mooie, groene Kudelstaart. Het is bijna 4 mei, de dag dat alle oorlogslachtoffers worden herdacht. Daarom naar de Propeller gegaan. Geen kunstwerk, maar een monument. Wel indrukwekkend en wat staat dit monument op een rustieke plek in de Schweitzerstraat. Nummer 20:

Vorm en materiaal

Het ‘Short Stirling-monument’ in Kudelstaart bestaat uit een propeller afkomstig van het in de Westeinder neergestorte vliegtuig en is geplaatst op een zwarte gedenksteen. Hierop is een plaquette aangebracht. Het monument wordt omgeven door twaalf vierkante paaltjes met daartussen ijzeren kettingen.

Tekst

De tekst op de plaquette luidt: ‘Propeller’, afkomstig van short stirling bommenwerper BK 620. Neergekomen op 17 december 1942 in de Westeinderplassen. Ter nagedachtenis van alle bemanningsleden van het 75ste Nieuw-Zeeland Squadron. Deze tekst is tevens in het Engels aangebracht.

Volgende week gaat de wandeling in Kudelstaart verder, dan wordt weer een kunstwerk in de schijnwerpers gezet. Kudelstaart heeft overigens wel veel met vogels… Voor nu: Veel wandel- of fietsplezier.