Wandelen langs kunstwerken (7)

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het zevende kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat en het Weteringplantsoen naar het Raadhuisplein waar trots godin Flora op de inwoners neerkijkt. Het plein in het Centrum heeft nog meer kunstwerken, in/bij het gemeentehuis:

Wapen in de gevel (1962)

Jan Willem Rädecker 1924

Natuursteen

Op de gevel van het gemeentehuis is een reliëf geplaatst. In natuursteen vervaardigde de beeldhouwer het wapen van Aalsmeer, de klimmende leeuw met een aal in zijn voorpoten. Beeldhouwers werd in het verleden vaak gevraagd een kunstwerk te ontwerpen dat refereerde aan de plaats of het verleden. De leeuw is het zinnebeeld van dapperheid, wijsheid en energie, de aal wijst vermoedelijk op het waterrijke gebied rond Aalsmeer.

Monumentaliteit

Uit dit reliëf spreekt monumentaliteit en een ambachtelijk vakmanschap dat zo kenmerkend is voor deze tijd. Jan Willem Rädecker stamt uit een familie waarin het beeldhouwen een alledaags verschijnsel is. Het vak leerde hij op het atelier van zijn vader John en door te assisteren bij diens beroemde monument op de Dam te Amsterdam. De honden en leeuwen daarvan zijn van de hand van Jan Willem.