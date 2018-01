Wandelen langs kunstwerken (5)

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Dorpswandeling

Op weg alweer naar het vijfde kunstwerk tijdens de wandeling. Het is nog steeds een dorpswandeling. Nu van de Dorpsstraat en de Kanaalstraat op weg naar het Weteringplantsoen. Dit kunstwerk staat er momenteel een beetje verscholen bij vanwege de rioleringswerkzaamheden in het dorp, maar groots is dit beeld wel. Om vrolijk van te worden. Sinds hier een speelplek voor kinderen is gekomen, maakt het beeld regelmatig deel uit van het spel van de jongens en meisjes.

‘Viering’ uit 1995 van Dicky Brand (1955). Gelakt staal, op voetplaat van Belgisch hardsteen

Locatie: Weteringplantsoen

Het beeld ‘Viering’ is een opdracht van de gemeente Aalsmeer in het kader van de viering van 50 jaar vrijheid in 1995. Een permanent monument ter nagedachtenis van de bevrijding draagt een boodschap uit aan jongere en toekomstige generaties. Het beeld is daarom in het hart van het dorp geplaatst.

De buitenkant is blauw, de kleur voor verstand, vrede en overpeinzing; de binnenkant is oranjegeel en maakt een warme en behaaglijke indruk. De vorm doet denken aan een toren, een tent, een mantel met kroon, iets feestelijks. Van oudsher was de feesttent een dorps element, symbool van viering in de ruimste zin van het woord. ‘Viering’ is bedoeld voor culturele en artistieke evenementen en beoogt een trefpunt in het dorp te zijn. Mensen kunnen er bij verschillende gelegenheden een eigen invulling aan geven.