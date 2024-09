KCA Kunstcafé met fotograaf Barend Houtsmuller

Aalsmeer – De bekende kunstfotograaf Barend Houtsmuller komt dinsdag 1 oktober 20.00 uur op uitnodiging van Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer en de Fotogroep Aalsmeer naar het Oude Raadhuis voor een Kunstcafé over ‘AI in de fotografie’. Voor wie geïnteresseerd is fotografie en zeker in de toekomst van fotografie is deze lezing een absolute aanrader.

Het Kunstcafé vindt plaats met de imposante expositie 65 jaar Fotogroep Aalsmeer als decor. In zijn lezing zal Barend Houtsmuller kort ingaan op de geschiedenis van de techniek in fotografie, voorbeelden van zijn werk presenteren en uitgebreid vertellen over zijn ervaring met en visie op het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor het creëren van beeld. Ook ethische kwesties – van authenticiteit tot privacy en copyright – komen aan bod.

Na meer dan 40 jaar fotograferen gooit Barend Houtsmuller het roer om. Hij is gegrepen door de mogelijkheden van AI voor het creëren van beeld, de zogenaamde Promptografie. Daarin brengt hij schijnbaar onverenigbare werelden bij elkaar tot bevreemdende schoonheid, vaak met een vleugje humor. Zijn werk wordt enthousiast ontvangen.

Mysterie en schoonheid

In de ruim veertig jaar dat Barend Houtsmuller zich bezighoudt met fotografie heeft hij veel geëxperimenteerd, maar zijn inspiratiebron is altijd hetzelfde gebleven: vrouwen in al hun verschijningsvormen. In zijn foto’s gaat hij op zoek naar mysterie, sensualiteit, schoonheid en verbeelding. De techniek heeft hij daarbij nooit uit het oog verloren, zoals blijkt uit zijn werk met infrarood technologie en speciale afdruktechnieken.

Het kunstcafé met Barend Houtsmuller op dinsdag 1 oktober begint om 20.00 uur (welkom vanaf 19.30 uur) in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 (rolstoellift aanwezig).

De entree 10 euro per persoon en dit bedrag is inclusief koffie/thee en een drankje. Kaarten zijn te koop via de KCA Ticketshop. Kijk voor meer informatie over Barend Houtsmuller en zijn werk op: www.houtsmuller-kunstfotografie.nl

Foto: Barend Houtsmuller. KCA aangeleverd