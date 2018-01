Wandelen langs kunstwerken (3)

Aalsmeer – De gemeente Aalsmeer is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Communicatie (1989)

Aart Lamberts 1947

Brons

Locatie: Dorpsstraat 9, naast het Oude Raadhuis met op de achtergrond de monumentale Dorpskerk.

Het beeld Communicatie suggereert een gesprek of een ontmoeting tussen mensen. Dit thema sluit aan bij zowel de oude als de nieuwe functie van het nabijgelegen Oude Raadhuis. Toen het nog als gemeentehuis dienst deed op deze plaats zijn vele huwelijken gesloten. Ook de huidige functie, ontmoetingsplaats tussen mens en kunst, past uitstekend binnen het thema communicatie in het werk van Aart Lamberts.

De figuren zijn teruggebracht tot de essentie, details worden onder- geschikt gemaakt aan de behoefte van de beeldhouwer om eenvoud en kracht aan het beeld te geven, zelfs een zekere monumentaliteit. Het is een kunstwerk waarin de kijker ruimte voor zichzelf heeft.

Expositie

