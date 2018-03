Wandelen langs kunstwerken (13)

Aalsmeer – De gemeente is rijk aan bijzondere kunstwerken, die de afgelopen vijftig jaar op bekende, karakteristieke en verrassende plekken geplaatst zijn. Maak de komende weken kennis met de verhalen achter elk kunstwerk. Wat is de historische of actuele waarde, de achterliggende, diepere betekenis van de kunstenaar: heeft het kunstwerk een bepaalde symboliek?

Van park naar park

Op weg alweer naar het dertiende kunstwerk tijdens de wandeling. Van de Dorpsstraat, de Kanaalstraat, het Weteringplantsoen, het Raadhuisplein en het Stokkeland nu verder een ander groen park in de gemeente ontdekken. Het prachtig in ere herstelde Seringenpark aan de Ophelialaan. Hier valt het oog bijna gelijk op het paarse kunstwerk. Mooi of niet, het kunstwerk van gelakt staal van Peer Veneman (1952) vraagt wel om langer bekeken te worden:

Zonder titel (2002)

Het seringenpark is tussen 1946 en 1952 aangelegd naar een ont- werp van de landschapsarchitect C.P. Broerse. Purper, roze, lila, lavendel, paars, wit en blauw zijn de kleuren van de wonderlijke schoonheid van de bloeiende sering, een plantengeslacht dat een belangrijke rol heeft gespeeld bij de ontwikkeling van Aalsmeer.

In het park is een grote collectie seringen in allerlei soorten en variëteiten uit de hele wereld bijeengebracht. Ook het beeld van Peer Veneman heeft een ongewoon uiterlijk en komt van verre. In een steengroeve in Birmingham, Alabama vond hij de bestanddelen.

Mystieke kleur

Op een zwarte sokkel staat een vorm die op het eerste gezicht doet denken aan een fragment van een machine, maar tegelijkertijd door de mystieke kleur paars moeilijk te plaatsen is.

De strengheid van de vorm wordt gerelativeerd door de kleur; niets is wat het lijkt of pretendeert te zijn.Veneman is als schilder en beeldhouwer op zoek naar materialen en voorwerpen met een eigen geschiedenis. Hij geeft ze een nieuwe identiteit en doorbreekt een vastgeroest kijkpatroon.