Wandelen langs kunstkasten (20)

Aalsmeer – Door zijn tante Michelle – zij maakte op de Zwarteweg, ietwat verstopt in het struikgewas, een gedichten kunstkast – kreeg Pascal Dela Haye ook wel zin om een kast te beschilderen. De bedenker van het kunstkasten plan Lex Berghuis wist wel een mooie plek. De voorstelling – een gestileerde koe – paste naar zijn idee perfect op de kruising van Noordpolder- en de Rietwijkeroordweg. En zo is het ook! De koe lijkt een vanzelfsprekendheid alsof hij daar al jaren vertoeft en zich zeer op haar gemak voelt.

Een B creatieveling

Pascal noemt zichzelf een B creatieveling. “Ik ben goed in het namaken, maar wel met een eigen sausje er over heen.” Hij moet er wel om lachen wanneer hij dit zegt. Toch doet hij zichzelf met deze uitspraak te kort, want zijn creaties gaan echt wel wat verder. Juist door die eigen saus maakt hij het werk tot iets heel persoonlijks.

De koe is – naar eigen zeggen – uit de losse pols geschilderd en zo abstract mogelijk gelaten. Maar de koe blijkt bij zoveel mensen in de smaak te vallen dat er al weer nieuwe gegadigden zijn die wel een kunstkast bij hen in de buurt door Pascal willen laten schilderen. “Je ziet wat íe maakt en dat willen wij graag”, is hun reactie.

Dan kiest hij overigens niet voor een koe, maar voor een geit want daar is hij ook meesterlijk in. Een abstracte, maar toch herkenbare geit.

Baldadige graffiti

Pascal, een creatief kind dat al op basisschool Samen Een het decor van the Lord of the Rings ontwierp en maakte voor een schoolvoorstelling. Oorspronkelijk koos hij voor architectuur, maar het werd uiteindelijk junior art-director. Omdat 2002 geen gunstige tijd was voor de reclame wereld “Er werd veel op reclame bezuinigd.” Pascal maakte opnieuw een overstap. Zijn makkelijk omgaan met mensen gaf aan dat verkoop nog meer in zijn lijn lag. Het blijkt een juiste keuze, want inmiddels heeft hij een eigen bedrijf.

Waar zijn volgende kunstkast komt te staan? “Geen idee als ik maar lekker een keer legaal baldadig gestroomlijnde graffiti kan maken waar de mensen plezier aan beleven.” En dat is gelukt. Pascal maakt vlak in de buurt van de koe nu een geit.

Janna van Zon