Wandelen en picknicken met de Vrouwenkring

Aalsmeer – Vrijdag 24 maart ging de Vrouwenkring van Participe naar het Bloesempark voor een wandeling en een picknick. De activiteit werd georganiseerd door Ania Bugala en Rianne Bleeker van Participe team Aalsmeer. Het was prachtig weer. De vrouwen wandelden rond de Amstelveense Poel en stopten voor de picknick in het mooie Bloesempark.

De vrouwenkring is voor alle vrouwen, die samen willen komen en om items te bespreken over alles wat het leven te bieden heeft. Participe Aalsmeer wil graag nog meer vrouwen uitnodigen om eens in de 14 dagen samen te komen. Vrouwen ontmoeten, samen interesses en hobby’s delen. Iets voor jou/u? De eerstvolgende bijeenkomst is dinsdagavond 4 april. Voor meer informatie en opgave kan contact opgenomen worden met Rianne Bleeker via 06-18681572 of per mail: r.bleeker@participe.nu

Foto: Ria Scheewe