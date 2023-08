Wandelaarster (78) door fietsers van voetpad gereden.

Mijdrecht – Als je deze kop leest denk je al snel (hoewel dat niet zo hoort te zijn): Wielrenners? Jeugd? Maar niets is minder waar. Een man en een vrouw van middelbare leeftijd zijn in deze de ‘daders’.

Wat gebeurde er: Jenny Tonge (78) dacht zaterdagmiddag 12 augustus lekker te wandelen met haar hond in het Wickelhofpark in Mijdrecht. Eindelijk was het weer droog en de zon scheen. Zeker na twee heupoperaties in het voorjaar waarvan ze nog niet helemaal was genezen was een wandeling een goede therapie.

Het leek een leuke wandeling te worden totdat er een man en een vrouw van middelbare leeftijd op een fiets met een flinke snelheid over het voetpad net na het bruggetje aan kwamen rijden.

Jenny schrok en maakte een opmerking dat het hier geen Tour de France is maar dat dit een voetpad betreft. De man reageerde agressief met “Rot op!”, om daarna Jenny van het wandelpad af te rijden. Haar arm was behoorlijk geraakt door het stuur en is bovendien zwaar gekneusd. Op de pijnkreet van Jenny reageerden ze beiden niet meer en de man en vrouw reden snel door! Jenny is naar huis gelopen en heeft zich medisch laten verzorgen.

Jenny, lid van de Seniorenpartij, vertelde dit aan het bestuur en doen de volgende oproep: “Wij hopen dat er getuigen zijn die dit voorval op zaterdagmiddag 12 augustus omstreeks 15.50 uur hebben gezien. Het kan niet zo zijn dat deze ‘heldhaftige dame en heer’ hier ongestraft mee weg komen.

Inmiddels is er aangifte gedaan bij de politie. Getuigen, maar ook diegene die dit heeft veroorzaakt, kunnen contact opnemen met info@seniorenpartijdrv.nl.