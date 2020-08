Wall of Flowers door wethouder onthuld

Aalsmeer – De Wall of Flowers is maandag 24 augustus officieel onthuld door wethouder Wilma Alink. Het ruim zestig meter lange kunstwerk fleurt het binnenterrein van het Flower Art Museum aan de Kudelstaartseweg op. “Een positief project in een sombere tijd, bedoeld om een saaie grijze meer om te toveren in een bloemenzee”, vertelde Constantijn Hoffscholte bij aanvang van het moment van onthulling.

De onthulling van de Wall of Flowers.

Crowdfunding actie succesvol

De Wall of Flowers bestaat uit meer dan 34.000 afbeeldingen van bijna 300 inzenders die samen weer een groot bloemenlint vormen. Het Flower Art Museum hoopte middels een crowdfunding actie een kunstwerk van 20 meter lang te kunnen realiseren, maar dankzij gulle gevers, 143 donateurs, de gemeente Aalsmeer, voordekunst en Drukwerkdeal kon de achterste muur (64,1 meter lang) geheel opgevrolijk worden met totaal ruim 8 miljard pixels. De Wall of Flowers is een zogenaamd photile: een kunstwerk opgebouwd uit kleine beelden. Alex Prooper was halverwege de jaren negentig één van de bedenkers en pioniers van deze computer-kunstvorm. De bloemenweelde bij het Flower Art Museum maakte hij samen met media-kunstenaar Simone van Dam. “Een leuke invulling van onze tijd. We hadden diverse projecten staan voor dit jaar, maar door de coronacrisis was onze agenda ineens leeg.”

Dat de crowdfunding-actie zo goed zou gaan, had Constantijn Hoffscholte niet verwacht, zo verklapte hij bij de opening. “Ik had er een hard hoofd in. Ik heb zelf de eerste 25 euro gedoneerd, waren we in ieder geval van de nul af.” Echter het benodigde bedrag werd al vrij snel gehaald, zelfs ruim overschreden. “Mede door de enthousiaste reacties besloten we het kunstwerk uit te breiden.” Hoffscholte nodigde tot slot de aanwezigen uit om te gaan kijken en later nog eens terug te komen, want zo zei hij: “Het is een kunstwerk waar je niet op uitgekeken raakt.”

De genodigden nemen een kijkje bij de Wall.

Bloemenpracht

Wethouder Alink-Scheltema sprak haar bewondering uit voor de vrijwilligers van het Flower Art Museum, initiatiefnemer Constantijn Hoffscholte en AlexP, de maker van de bijzondere bloemenmuur. “Ik hou van de Wall of Fame, maar de Wall of Flowers vind ik vele malen mooier.” Aan de cultuurwethouder tot slot de beurt om het lange zwarte doek los te trekken (met hulp van de makers) en de werkelijk prachtige en kleurige bloemenzee te onthullen. Het leverde een luid applaus en daarna lovende woorden op. “Wat is het mooi geworden. Van een grijze, saaie muur naar een fleurige bloemenpracht. Echt een aanwinst voor Aalsmeer.” En dat is het zeker, gaan kijken is echt een aanrader. De foto’s zijn aanleverd door 273 inzenders, allen genoemd op het bijgeplaatste informatiebord, er zit vast wel een bekende van u/jou bij! Het Flower Art Museum (tegenover de watertoren) is iedere donderdag tot en met zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur.