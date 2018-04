Walking football voor 60+ bij FCA

Aalsmeer – Een walking football-team van FC Aalsmeer is uitgenodigd om aanstaande woensdag bij SV Ouderkerk een demonstratiewedstrijd te spelen. Om 10.45 uur staat een duel met een selectie van Zuidoost United op het programma. Burgemeester Joyce Langenacker verricht de aftrap. De wedstrijd is onderdeel van de kick-off van het walking football in Ouderkerk aan de Amstel.

Walking football is een in Engeland bedachte en snel groeiende voetbalvariant voor 60-plussers. De spelers mogen alleen wandelen. Lichamelijk contact is net als het maken van slidings niet toegestaan.

Een team bestaat uit zes spelers, zonder keeper. De nadruk ligt derhalve op positiespel. Plezier en sociale contacten staan voorop.

De KNVB introduceerde walking football vijf jaar geleden in Nederland. Mede dankzij de ondersteuning door het Ouderenfonds wordt inmiddels bij zo’n 220 amateurclubs de nieuwe voetbalvariant gespeeld.

Iedere woensdagochtend

Bij FC Aalsmeer wordt het walking football gecoördineerd door de oud-spelers Bram Landzaat, Dolf Wilting en Ben van den Ham. Circa vijftien ‘old stars’ komen elke woensdagochtend in actie. Interesse en 60+? Kom eens langs, de heren komen vanaf 10.00 uur bijeen bij FCA aan de Beethovenlaan voor eerst een warming-up, daarna een partijtje en tot slot (voor wie dat wil) gezellig nababbelen.