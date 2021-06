Waarom reageert de gemeente De Ronde Venen niet?

Wilnis – Afgelopen week ontving onze redactie deze foto en tekst van Anton Boswijk uit Wilnis: “Nadat de gemeente de Ronde Venen schromelijk was achtergebleven bij het onderhoud van haar bermen, perken en plantsoenen, ontstonden er op diverse plaatsen hooivelden waar eerst grasvelden waren. In het veel te lange gras kregen kinderen last van teken. Nu in de vochtige hooivelden is hetgeen doorkomen aan. Op brieven van omwonenden wordt door de gemeente niet gereageerd. Daarom nemen bewoners zelf het heft in eigen handen. Te triest voor woorden. Kunnen zij de gemeente daarvoor een rekening sturen?”, zo vraagt Anton Bosman zich af.