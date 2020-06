Waar is Rikki?

Aalsmeer – Regelmatig worden er oproepen gedaan van vermiste katten. De dieren zijn op onderzoek gegaan en niet thuis gekomen. Gelukkig loopt het veelal goed af en komen de katten na enkele dagen ‘gewoon’ weer het huis in wandelen.

Ook vogels willen nog wel eens uitvliegen. Neem parkiet Rikki. Het vogeltje wordt al enkele dagen gemist in Nieuw-Oosteinde. Afgelopen donderdag 25 juni rond zeven uur in de avond is Rikki gezien in de omgeving van de Konings- en Brasemstraat, maar de parkiet is nog niet thuis gekomen.

Rikki is grijs van kleur, heeft een geel kopje en rode ‘wangetjes’. Wie Rikki heeft gezien of misschien gevangen heeft en onderdak heeft gegeven, wordt verzocht contact op te nemen met de eigenaars via 06-22394574.