Waar is kater Otje?

Aalsmeer – Sinds afgelopen dinsdag wordt kater Otje vermist. Otje is een grote, bange kater en woont in de Chrysantenstraat. Omdat de kat hier nog niet zo lang woont, denkt zijn baasje dat Otje zich schuil houdt in een tuin of op een zolder in een woning.

Gevraagd wordt om naar Otje uit te kijken, want de kat wordt erg gemist. Als de kater benaderd wordt zou hij uit angst kunnen gaan blazen, maar Otje is absoluut niet agressief.

Wie de kater heeft gezien of meer informatie heeft, wordt gevraagd contact op te nemen via 06-20873801.