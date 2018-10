VVD zet vrijwilligers in het zonnetje

De Ronde Venen – De VVD is heel blij met vrijwilligers die zich belangeloos inzetten op allerlei gebieden binnen de gemeente De Ronde Venen. Door dit werk wordt de gemeente De Ronde Venen steeds mooier en beter bewoonbaar. In dit geval hebben is er koffie gedronken, met vlaai van Vlaaerie La Farola uit Mijdrecht, met de vrijwilligers van de Buurtbus De Hoef van lijn 526 in Eetcafé De Schans te Vinkeveen. Hier is ook gesproken met een zevental vrijwilligers die rijden op kleine busjes van busmaatschappij Syntus. De chauffeurs vormen een eigen vrijwilligersvereniging met een eigen bestuur die de organisatie voor het rijden in handen heeft. In totaal zijn er 50 vrijwilligers die via een roosterschema éénmaal per week een rit van vier uur rijden. Dit gaat volgens een dienstrooster van maandag tot en met zaterdag. Het tracé van de bussen is tussen Breukelen en Uithoorn. Het doel is de ontsluiting van plaatsen waar normaal gesproken geen openbaar vervoer kan komen.

De busjes mogen maximaal acht passagiers vervoeren. Deze lijndienst is toegankelijk voor iedereen. Voor de buurtbus kunt u gewoon uw OV-chipkaart gebruiken voor de reguliere tarieven. Is de OV-chipkaart geladen met een speciaal item voor de buurtbus dan is deze zelfs goedkoper dan de reguliere bus.

Alle informatie over Buurtbus 526 is te vinden via www.buurtbus526.nl

Op de foto zijn de volgende personen aanwezig van links naar rechts:

Enno Steenhuis Geertsema (dienstleider)

Adriaan Wortel

Maj Vriesendorp (secretaris)

Michel van Dijkman Raadslid VVD

Gerrit de Pater (voorzitter)

Henk Weenink (dienstleider)

Joke Harte

Kees Heus

Sandra Vreugdenhil Raadslid VVD