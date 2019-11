VVD De Ronde Venen op bezoek bij Voedselbank

De Ronde Venen – Zonder vrijwilligers staat alles stil. Of, tenminste, wordt het stil. De sportverenigingen hebben geen kantine meer, de kerk doet niets meer voor mensen die alleen zijn, en op school kunnen kinderen niet meer overblijven. En zonder EHBO-ers gaan evenementen niet door. En zo kunnen we wel even doorgaan. VVD De Ronde Venen zet af en toe een vrijwilliger in het zonnetje. Omdat de VVD vindt dat deze mensen waardering verdienen. Het is niet vanzelfsprekend om meerdere uren per week — of zelfs hele dagen — je in te zetten voor de ander. De Ronde Venen kan De Ronde Venen niet zijn zonder vrijwilligers.

Deze keer was de VVD op bezoek bij de vrijwilligers van de Voedselbank. Wat de Voedselbank doet, is wel bekend. Maar niet dat ze een turbulente periode meemaken. Eerst is er dan de grote bestelauto die, netjes in de straat geparkeerd, zomaar total loss wordt gereden door een bestelbus. Waar haal je ineens een andere vandaan? Zomaar een nieuwe kopen is geen geld voor, en 2e- hands is niet zomaar te krijgen wat je precies nodig hebt. Maar de klanten moeten wel eten, want ze kunnen immers niet naar de supermarkt, geen geld!

Huren

Dus wordt er nu tijdelijk iets gehuurd. En die krijgt het de komende weken superdruk, want op 14 november gaat de Voedselbank verhuizen. Dus alle spullen, en inventaris, moeten getransporteerd worden naar de Trekvogel, de nieuwe locatie. Om de hectiek compleet te maken, wordt er een supermarkt-systeem ingevoerd. Nu nog krijgen de klanten een krat met verschillende artikelen. In het nieuwe systeem gaan de klanten met een karretje langs de schappen, net als in een echte supermarkt dus. En kiezen ze zelf artikelen uit. Dat lijkt heel gewoon, maar de processen binnen de voedselbank moeten er wel voor op zijn kop. En dat zorgt een beetje voor kopzorgen bij de vrijwilligers.

De VVD De Ronde Venen vind het geweldig dat er zo’n club is. Vrijwilligers die zich zo kunnen aanpassen en improviseren. Om hun klanten, meer dan 100 gezinnen, die de voedselbank hard nodig hebben, te blijven voorzien van eerlijke en gezonde producten. ook in turbulente tijden.