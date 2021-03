VVD De Ronde Venen: ‘Blijf bestellen bij de lokale horeca’

De Ronde Venen – Afgelopen week heeft de VVD fractie digitaal overlegd met een 10-tal horeca ondernemers uit De Ronde Venen. Daarbij was er ook een vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) aanwezig. Er is gesproken over de huidige situatie en de ervaren knelpunten. Alle ondernemers doen hun uiterste best om met andere activiteiten toch nog iets van hun vaste lasten goed te maken maar het is natuurlijk niet wat ze willen. Ze doen wat ze kunnen terwijl ze liever hun gasten in hun restaurant en op hun terrassen willen ontvangen.

Dat was echt een gedeeld beeld, alle horecaondernemers willen hun gasten graag weer in hun eigen zaak in de watten leggen. Hierbij is aangegeven dat ze ook mogelijkheden zien om dat op een verantwoorde wijze te doen. “Het is volkomen begrijpelijk en er zou wat ons betreft ook meer in mogelijkheden gekeken moeten worden. Het bieden van perspectief is van essentieel belang” aldus Bart Richter, fractievoorzitter VVD.

De vertegenwoordiger van deze regio van KHN, Simone van Laar gaf aan dat zij op allerlei manieren de horeca proberen te steunen en te vertegenwoordigen. Ze gaf ook aan dat de maatregelen nu op landelijk niveau worden genomen en dat de gemeente hier relatief weinig aan kan doen. Toch is ook steun en de oproep vanuit de lokale politiek richting het kabinet van belang. Dit kan onder andere via de partijlijn van landelijke partijen in de raad en via de burgemeester naar de voorzitter Veiligheidsregio. De VVD fractie heeft inmiddels meerdere acties op dit gebied ondernomen.

Veel mensen willen de horeca graag weer bezoeken voor een hapje, drankje en de gezelligheid en zullen dit ook doen zodra het weer kan. VVD De Ronde Venen heeft in oktober vorig jaar het initiatief genomen om een motie in te dienen om het vergroten van terrassen en verruiming van de tijden mogelijk te maken. Die is toen met een ruime meerderheid aangenomen waardoor dit nu geregeld is.

Ed Dohle, fractielid: “het bestellen en thuis dineren is niet zo leuk als uit eten gaan, maar het is het maximale wat nu mogelijk is en hard nodig ter ondersteuning van onze horecaondernemers!”. De VVD hoopt samen met de ondernemers dat er weer snel op een terras gezeten kan worden maar roept op om tot dat moment vooral regelmatig bij onze lokale horeca te blijven bestellen.

Op bijgaande foto: Ed Dohle en Bart Richter