VVD adopteert Opschoondag in De Ronde Venen.

De Ronde Venen – Op Zaterdag 21 maart a.s. is de 18e editie van de Landelijke Opschoondag. Net als velen vindt de VVD de natuur en woonomgeving belangrijk en neemt de VVD verantwoordelijkheid voor het klimaat en de prachtige groene leefomgeving in hun gemeente. Zwerfafval belast het milieu en ontsiert de leefomgeving. Zo is de afbraaktijd van een sigarettenpeuk 2 tot 12 jaar, een bananenschil vergaat na 1 jaar, een frisdrankblikje blijft 50 jaar in stand en een plastic flesje heeft een oneindige levensduur. Alle reden om zwerfafval op te ruimen. De VVD organiseert op zaterdag 21 maart a.s. in Mijdrecht, Vinkeveen, Abcoude en Baambrugge (de kern) van een schoonmaakploeg, die tussen 10.00 en 15.00 uur samen met inwoners en belangstellenden hun leefomgeving gaan opruimen. In Wilnis ondersteunt de VVD die dag het schoonmaakinitiatief van “Wilnis Doet”. Iedereen kan meedoen aan de Landelijke Opschoondag. Jong en oud, van individu tot maatschappelijke organisaties. Meer dan honderdduizend Nederlanders komen in actie voor een schone buurt. Een rol van betekenis spelen tijdens deze grote voorjaarsschoonmaak is eenvoudig en waardevol en de VVD hoopt dat veel inwoners gehoor zullen geven aan de oproep om mee te doen om De Ronde Venen daarmee schoner te maken. In de week voorafgaand aan de schoonmaakactie zal via de VVD-website en de lokale media concrete informatie, zoals verzamelplaatsen en schoonmaaklocaties verspreid worden. Enthousiaste inwoners kunnen zich nu al opgeven via info@vvdderondevenen.nl . Ook kunnen, binnen de genoemde kernen maar zeker ook daarbuiten, specifieke locaties die wel een schoonmaakbeurt kunnen gebruiken via dit mailadres kenbaar gemaakt worden. Voor koffie en koek wordt gezorgd.