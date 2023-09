Vuurwerkshow, ondanks storing, geweldig!

Aalsmeer – Voor een kleurrijke en knallende start van feestmaand september heeft de organisatie van Vuur en Licht op het Water afgelopen zaterdagavond gezorgd. Gestart werd met de verlichte botenshow en het vele publiek zag matig verlichte boten, maar ook prachtige exemplaren waarvan de helikopter en de goed gevulde drakenboot er met kop en schouders bovenuit staken. Terecht prijzen voor de makers van deze twee blikvangers.

‘Botenlint’ rond bloemrijke watertoren

Na een rondje over de Ringvaart werd richting de Watertoren gevaren, alwaar met de boten een lint werd gevormd rond de Watertoren, waarop vanaf ongeveer half tien in de avond mooie projecties te zien waren van onder andere bloemen en de Aalsmeerse rood-groene-zwarte vlag. Voor de vuurwerkshow had het publiek zich massaal verzameld links en rechts van de Watertoren en ook in Kudelstaart bij de Loswal stond het rijen ‘dik’. De spanning steeg bij het naderen van de klok van elf en hardop werd meegeroepen bij het aftellen van tien naar één. Meteen kregen de bezoekers enkele prachtige vuurwerk-bloemen te zien, maar toen bleef de lucht leeg. De show haperde, is het vuurwerk voorbij?

Geduld en vertrouwen

Er werd geduldig gewacht door alle aanwezigen. Gaat zo weer verder, let maar op, kleine storing. Er klonk geen ongetogen woord, er was volop vertrouwen dat de show opnieuw zou aanvangen. De paar minuten geduld werden beloond, want na nog een opstartfoutje, barstte de show los en werd het publiek getrakteerd op geweldig vuurwerk met kleurrijke bloemen, bollen vol sterren, een soort watervallen en als spectaculair einde een lucht vol bloemen en sterren in allerlei kleuren. De makers en organisatie werden door het publiek na afloop bedankt met een daverend applaus.

De organisatie van Vuur en Licht op het Water kijkt ondanks de computerstoring terug op een geweldige avond en volgens Mike van der Laarse is dit vooral te danken aan het geweldige publiek. “Er werd sportief gereageerd, er was geduld en vertrouwen. Geen boe-geroep, toeterende boten of iets, maar rustig afwachten en wetend dat het goed komt. Echt geweldig publiek.”

Overweldigend

Zangeres Edsilia Rombley, die een optreden na afloop van de show verzorgde in de tent bij de Watertoren, was onder de indruk, vertelt Mike verder. “Ze vond het zo overweldigend dat ze even gewacht heeft om op te gaan treden. Ze heeft beloofd dat ze volgend jaar komt met echtgenoot, gewoon als publiek, niet om op te treden. Mike kijkt moe maar tevreden terug op Vuur en Licht. “Ik heb zoveel positieve positieve reacties gekregen. Het ‘hapertje’ is ons, denk ik, wel vergeven.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

De winnaar in de categorie kleine boten.