Vuur en Licht op het Water op 1 september!

Aalsmeer – Hoewel de zomervakantie nog moet beginnen, wordt er achter de schermen al weer volop gewerkt aan het inmiddels in Aalsmeer alom bekende evenement Vuur en Licht op het Water. Dat vindt zoals ieder jaar plaats op de eerste zaterdag van september en dit jaar is dat zaterdag 1 september. Vanaf acht uur ’s avonds zal een lange stoet verlichte boten rondvaren en om elf uur zal een spectaculair vuurwerk op de Westeinderplassen bij de Watertoren te zien zijn. Iedereen die wil toekijken vanaf de wal kan dat gratis doen en ook aan deelname aan de tocht met verlichte boten zijn geen kosten verbonden.

Namens het organisatiecomité zegt Ap Eigenhuis hierover: “Wij vragen van de toeschouwers en deelnemers dat ze zich verantwoord gedragen en het daardoor mogelijk maken dat we dit evenement nog tot in lengte van jaren kunnen blijven organiseren. Dat is de afgelopen jaren voortreffelijk gelukt.”

“Mooi plannetje”

Het spectaculaire vuurwerk waarmee Vuur en Licht op het Water de laatste jaren afgesloten werd, is inmiddels ver buiten Aalsmeer bekend, het vuurwerk wordt gerekend tot één van de mooiste in Nederland. Vuurwerk op het water is al bijzonder, maar op de Westeinderplassen geldt dit des te meer. Van alle kanten is het vuurwerk op het grootste binnenmeer van Nederland uitstekend te zien. Mike: “We hebben al weer een mooi plannetje doorgepraat. Vorig jaar hadden we een breed vuurwerk vanaf drie pontons, dit jaar zoeken we het meer in de hoogte. Hoe, dat zeggen we nog even niet.”

Vergunning verstrekt

De vergunning voor het afsteken van het vuurwerk is verstrekt door de provincie Noord-Holland en de gemeente Aalsmeer heeft al toestemming gegeven voor het gehele evenement. De gemeente Haarlemmermeer is ook geïnformeerd. Op de Aalsmeerderdijk zal op 1 september ’s avonds net als vorig jaar éénrichtingsverkeer gelden vanaf de N196 vanwege het talrijke publiek op de dijk.

Veel vrijwilligers

De organisatie heeft er zin in en werkt vanaf nu heel geconcentreerd naar 1 september met allerlei partijen die bij het evenement betrokken zijn en met heel veel vrijwilligers: “Dit is voor ons de leukste tijd. We genieten er van om de boel op te bouwen. In de komende tijd zullen de bewoners van Aalsmeer ons regelmatig zien en horen.”