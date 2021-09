Vuur en Licht op het Water groots spektakel

Aalsmeer – Feestmaand september is in Aalsmeer echt bruisend van start gegaan. Zaterdagavond werden inwoners en kijkers uit de (verre) regio getrakteerd op een prachtige verlichte botenshow met, gezien de lange sliert en de inmense halve cirkel rond de Watertoren, een record aantal deelnemers. Er was flink uitgepakt om te trakteren op een spectaculaire botenshow. Er klonk menigmaal luid applaus tijdens de tocht door de Ringvaart. Er was gewerkt met lichtslangen, lampjes en voorwerpen waren gebouwd om extra luister bij te zetten. Een echte ‘opvaller’ was de kleine boot met drie gebouwen waar Aalsmeer trots op is, natuurlijk de watertoren en, in iets mindere mate, de dorpskerk en korenmolen De Leeuw.

Winnaars in categorieën kleine boten.(boven) en grote boten.

Nadat de boten de Ringvaart verlieten en via de kleine Poel naar de Watertoren aan de Westeinder gingen varen, ging menigeen aan de wandel of stapte op de fiets om naar de Watertoren te gaan voor de vuurwerkshow. Er hing een gezellige en gemoedelijke sfeer in het dorp. Er was duidelijk zin in dit feestje, zeker ook gezien de vele bezoekers. Het stond rijen dik langs de Poelkant, op het Surfeiland en de landtong en ook in Kudelstaart was massaal de waterkant opgezocht. De organisatoren Mike van der Laarse en Ab Eigenhuis hadden een spectaculair Vuur en Licht op het Water beloofd, voor het eerst op muziek, en hier was geen woord van gelogen.

Het was prachtig, de lucht boven de Westeinder kleurde afwisselend rood, wit, groen, paars, geel en roze. Grote bollen die in de lucht uiteen spatten en kleinere bollen lanceerden, ‘raketten’ die omhoog zoefden om vervolgens stralend te ontbranden en een ‘wir war’ van schitterende sterren. Mooi en ontroerend was de afsluiting van de vuurwerkshow op het ‘Ons Aalsmeer’ van de helaas te vroeg overleden zanger Jan Leliveld. Er werd spontaan en massaal meegezongen! De show leverde heel wat oh’s en ah’s op en “het was prachtig” werd na afloop veel gehoord. Niet eerder overigens dan het luide en lange applaus dat na de laatste ‘klap’ gegeven werd. Het was het wachten zeker waard geweest. Bedankt organisatie, vrijwilligers, sponsors en gemeente voor dit heerlijke Aalsmeerse feestje!