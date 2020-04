Vrolijke Paasdagen!

Aalsmeer – Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen vrolijke en gezellige Paasdagen. Bel of chat extra met dierbaren, doe een kaartje met een lieve groet door de brievenbus van oma of opa, proost met elkaar (op afstand) en geniet van de gezelligheid in huis en van het zonnetje in de tuin, op het terras of op het balkon.

Pasen wordt anders dan anders gevierd, het is niet anders. Alleen als iedereen zich houdt aan de genomen maatregelen (blijf thuis en in de buurt en afstand 1,5 meter), kan het coronavirus een halt toegeroepen worden.