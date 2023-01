Vrolijke dag voor ouderen in Aalsmeer en Kudelstaart

Aalsmeer – Zaterdag 21 januari hebben de bewoners van Nobelhof en Boerhaavehof in Kudelstaart en Zorgcentrum Aelsmeer een fantastische dag ervaren. Onder het genot van een drankje en een soepje vanuit de Tuck Truck werden de bewoners getrakteerd op een optreden van het vrolijke, 35 koppen tellende koor ‘Effe-anders’. De Nederlandstalige liedjes toverden glimlachen op de gezichten en er werd meegezongen, meegeklapt en meegedeind. Zelfs een polonaise werd gelopen met rolstoel, rollator en wandelstok.

Na afloop kregen alle bewoners een plantje, een droogboeket en een prachtige roos mee. Het was een dankbaar feestje waar nog lang over zal worden nagepraat. Met heel veel plezier is dit aangeboden door vier Aalsmeerse bedrijven Een geslaagde, positieve en vrolijke start van het nieuwe jaar. Het bracht de mensen weer even onder elkaar voor een praatje en bloemen en planten in huis maken het altijd een stuk gezelliger.

Foto: www.kicksfotos.nl