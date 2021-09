Vrijwilligers gezocht voor klusdag Boerenvreugd

Aalsmeer – Zin om een dagje als vrijwilliger te helpen op de kinderboerderij? Aanstaande zaterdag 4 september is het weer klusdag bij Boerenvreugd in de Hornmeer. Onder andere gaat onkruid weggehaald worden, staan reparatie-werkzaamheden aan hek- en straatwerk op de lijst en is het hoog nodig om de ramen van de stolp eens te lappen.

Wie mee wilt helpen, is van harte welkom. De klusdag start om 9.30 uur en duurt tot uiterlijk 15.00 uur. Voor koffie, thee en een lunch wordt gezorgd. Er wordt wel gevraagd vooraf even aan te melden en dit kan door een mail te sturen naar bestuur@boerenvreugd.nl.