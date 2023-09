Vrijwilligers gezocht voor collecte Leger des Heils

Aalsmeer – In de week van 26 november tot en met 2 december gaan duizenden vrijwilligers van het Leger des Heils in het hele land weer langs de deuren om te collecteren voor hulp aan kwetsbare mensen. In deze onzekere tijden, waarin inflatie, armoede en onvoldoende perspectief op bestaanszekerheid aan de orde van de dag zijn, is dat broodnodig. Collecteren aan de deur is lastiger dan een aantal jaren terug en er gaan veel minder mensen de straat op dan in andere jaren. En dat terwijl het Leger de opbrengsten eigenlijk niet kan missen. Vandaar dat het Leger iedereen in Aalsmeer oproept om een handje te helpen.

De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van het Leger des Heils. De organisatie heeft door heel Nederland zo’n honderddertig buurthuiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk zijn voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Zeker voor mensen met minder bestedingsruimte is zo’n locatie vaak echt een vangnet. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties. Het Leger des Heils doet zijn uiterste best om ‘in de buurt’ te blijven. Aanmelden voor de collecte kan per mail: collecte@legerdesheils.nl of bel: 088-0653175.