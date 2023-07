Vrijwilligers BeterBuren in zonnetje gezet

Amstelland – Op een bijeenkomst van BeterBuren in Amstelveen op dinsdag 4 juli zijn ook twee vrijwilligers uit Aalsmeer in het zonnetje gezet. Ben Schoenmaker en Coen Smithuis zetten zich al tien jaar in als bemiddelaar bij conflicten tussen buren. De Amstelveense burgemeester Tjapko Poppens sprak de vrijwilligers toe en overhandigde hen bloemen, namens burgemeester Gido Oude Kotte van Aalsmeer. Bij ruzies tussen buren en buurtbewoners kan buurtbemiddeling van BeterBuren een laagdrempelige manier zijn om het probleem op te lossen. De Gemeente Aalsmeer werkt al sinds 2012 samen met BeterBuren.

Duurzaam oplossen

Burgemeester Poppens: “Burenruzies kunnen voor spanningen in de buurt zorgen. Het vroegtijdig inzetten van buurtbemiddeling voorkomt vaak dat het erger wordt of uit de hand loopt. In veel gevallen lukt het de buurtbemiddelaars om het conflict duurzaam op te lossen. Inwoners voelen zich daarbij gehoord en serieus genomen.”

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is voor overlast- of conflictsituaties waarbij twee buren betrokken zijn. Denk aan geluidsoverlast, tuinproblemen of stankoverlast. Goed opgeleide bemiddelaars spreken eerst beide buren afzonderlijk. Indien nodig volgt daarna een bemiddelingsgesprek. Onder begeleiding van de bemiddelaars wordt naar oplossing(en) gezocht waar beide partijen tevreden mee zijn. De ervaring leert dat het vaak al mogelijk is om in één gesprek tot afspraken te komen. Ervaart u overlast van de buren en komt u daar niet uit? Schakel dan tijdig buurtbemiddeling in. Deze hulp is gratis voor iedereen. Voor informatie en aanmelding: www.beterburen.nl of bel 085-9022810.

Foto: Bloemen voor de BeterBuren vrijwilligers Ben Schoenmaker en Coen Smithuis.