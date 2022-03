Vrijheid centraal in week van openbaar onderwijs

Aalsmeer – Afgelopen week was het de week van het openbaar onderwijs. In deze week organiseren basisscholen in Nederland activiteiten rondom de kernwaarden van het openbaar onderwijs: gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. In Aalsmeer en Kudelstaart hebben de scholen van stichting AURO aandacht geschonken aan deze belangrijke bouwstenen van het openbaar onderwijs.

Door de recente oorlog op Europees grondgebied is na een zeer lange tijd van vrede te zien dat de vrijheid van mensen zomaar kan verdwijnen. Daarom zetten de scholen dit jaar de kernwaarde vrijheid centraal.

Vrijheid

Wat betekent vrijheid in het openbaar onderwijs? Op de AURO-scholen kun je in alle vrijheid jezelf ontwikkelen als persoon. Dit betekent dat je moet leren dat jouw vrijheid niet dezelfde is als de vrijheid van de ander. Op de scholen leer je in vrijheid je mening te vormen en te uiten. Tegelijkertijd leer je waar jouw vrijheid eindigt waar die van de ander begint.

De oorlog in Europa laat op gruwelijke wijze zien dat vrijheid geen vanzelfsprekend begrip is. Vrijheid kan blijkbaar ineens van je afgenomen worden. Het is meer dan ooit belangrijk dat kinderen leren nadenken over vrijheid. Wat betekent vrijheid voor hen? Waar houdt mijn vrijheid op en waar begint de vrijheid van een ander?

Vlam van de vrijheid

In de week van het openbaar onderwijs hebben de groepen 7 en 8 van OBS Kudelstaart en OBS de Zuidooster en OBS Samen Een aandacht besteed aan het begrip vrijheid. Na een discussie over de betekenis van vrijheid hebben de leerlingen de vlam van de vrijheid aangekleed met hun betekenis van vrijheid. De kinderen van de scholen hebben elkaar de vlam van de vrijheid overhandigd. Op deze manier ontstond er een mooie uitwisseling van de verschillende betekenissen van vrijheid. Met woorden als “openheid, democratie, saamhorigheid en tolerantie” laten deze kinderen zien dat er hoop is voor de toekomst.