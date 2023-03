Vrijdag pannenkoeken eten in Buurthuis Hornmeer

Aalsmeer – Het Buurthuis Hornmeer nodigt iedereen uit de omgeving uit om pannenkoeken te komen eten op Nationale pannenkoekendag, vrijdag 17 maart, tussen 16.30 en 18.30 uur. Het Buurthuis is een plaats waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten voor een hapje, een drankje en gezelligheid. Daarom bakken de vrijwilligers van het Buurthuis op Nationale pannenkoekendag stapels met heerlijke pannenkoeken. Voor een klein bedrag kan er met het hele gezin een pannenkoek gegeten worden en een drankje worden gedronken.

Poppenkast ‘Snoeptand’

Voor de kinderen is er vermaak bij het eten. Poppentheater Zelen speelt de voorstelling ‘Snoeptand’ om 17.00 en om 17.45 uur. In de voorstelling staat de tandarts met een mond vol tanden. Kinderen met kiespijn? Dat is geen gezonde zaak. Snoepen de kinderen te veel of poetsen ze slecht hun tanden? Ook de tandenborstel en het fruit staan voor een raadsel. Maar gelukkig hoeft niemand met krokodillentranen de voorstelling te verlaten.

Een tafeltje reserveren in het Buurthuis voor de Nationale Pannenkoekendag kan via buurthuishornmeer@gmail.com . Spontaan langskomen voor een pannenkoek met stroop of poedersuiker kan ook. Het hele gezin is welkom voor een pannenkoek. Of nemen opa en oma de kleinkinderen mee uit eten in de buurt? Het Buurthuis aan de Dreef 1 rekent op veel gezellige gasten.