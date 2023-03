Vrijdag jubileumfeest Aalsmeer Roest Niet

Aalsmeer – Vrijdag 10 maart is het Aalsmeer Roest Niet jubileumfeest in The Beach aan de Oosteinderweg 247. Vanaf 20.00 uur is de ontvangst in hal drie. De feestruimte wordt omgetoverd tot een sfeervol Aalsmeer Roest Niet hol met vele relikwieën. De Hucksters en plaatjes draaien met Kees Markman Marcel Wilkes zorgen voor de muzikale sfeer.

Halverwege de feestavond is er een rock legend bingo met prijzen die vroeger echte hebbedingen waren in televisieprogramma’s, zoals een kachel, een televisie met wel twaalf zenders of een gigantische stereotoren. Vrijdagavond zijn er drie hoofdprijzen te winnen: een gigantische Led TV, een ecodesign houtkachel en een super toffe party boombox.

De toegang is vrij, maar neem wel wat contant geld mee voor de bingo, toilet en garderobe.