Vriendinnen zamelen geld in voor Saskia uit Aalsmeer

Aalsmeer – Na jaren van gezondheidsklachten waarbij uitputting en steeds meer pijn op de voorgrond traden, kreeg Saskia uit Aalsmeer dertien jaar geleden de diagnose ME (Myalgische Encefalomyelitis). Hierdoor brengt zij de meeste tijd door in bed of op de bank. Saskia’s vriendinnen uit Aalsmeer zijn een inzamelingsactie gestart om hun vriendin een kans te geven op volledig herstel.

ME geldt als multisysteemziekte, wat betekent dat de ziekte een groot aantal hersen- en lichaamsfuncties aantast. Later kwam daar voor Saskia de diagnose Tick Borne Disease bij; een bacteriële infectie veroorzaakt door een tekenbeet met onder andere reactieve artritis tot gevolg. Symptomen zoals het niet kunnen inspannen, oorsuizen, ontstekingen, spierpijnen, brainfog, niet kunnen lopen en niet uitgerust zijn na slapen zijn elke dag van grote invloed op het leven van de gitariste en songwriter uit Aalsmeer. “Wij gunnen Saskia het leven dat zij zou hebben wanneer deze ziekte haar niet zou belemmeren om mee te doen met alles wat voor ons vanzelfsprekend is”, aldus Saskia’s vriendinnen.

Levensveranderende therapie

In Australië is een therapie ontwikkeld die Saskia de kans geeft om volledig te herstellen van deze invaliderende ziekte. Deze behandeling heet NeuroPhysics. Een aantal Nederlandse lotgenoten is Saskia al voorgegaan en allemaal ervaren zij herstel na het volgen van deze, hopelijk ook voor Saskia levensveranderende, therapie. Het totale traject zal intensief zijn en zo’n twee jaar in beslag nemen. Voor de eerste periode zal Saskia moeten afreizen naar Australië.

Donaties

Met het streefbedrag van 38.000 euro kan de therapie voor Saskia, haar verblijf en mantelzorg betaald worden. De campagne is te bekijken via: https://gf.me/v/c/gfm/send-sas-down-under-to-get-back-up-again. Ga voor een donatie naar https://gofund.me/aa87d4d4.