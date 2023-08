Vriendinnen organiseren veiling voor Saskia

Aalsmeer – Op donderdag 7 september wordt door vriendinnen van Saskia Veenswijk een veiling georganiseerd in de Historische Tuin. De opbrengsten van de veiling gaan in z’n geheel naar de crowdfunding actie die momenteel loopt voor Saskia. De te veilen items variëren van een rondvaart voor 25 personen tot mooie planten, heerlijke flessen wijn, restaurantbonnen, een fotoshoot, een klusjesman voor twee uur en onder andere kaartjes voor de Billy Joel Experience. Alle items zijn belangeloos toegezegd door de mensen en middenstand die Saskia een warm hart toedragen. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar op de tribune in de veilingzaal van de Historische Tuin, dus wie er bij wilt zijn doet er goed aan om snel een mail te sturen naar helpsasbackup@gmail.com. Zo heb je gegarandeerd een plekje bij dit super gezellige evenement waarin de actie voor Saskia Veenswijk centraal staat. De veiling begint om 19.00 uur.

Therapie in Australië

Na jaren van gezondheidsklachten waarbij uitputting en steeds meer pijn op de voorgrond traden, kreeg Saskia dertien jaar geleden de diagnose ME (Myalgische Encefalomyelitis, vaak genoemd in combinatie van het vermoeidheidsyndroom). De meeste tijd brengt Saskia daarom door in bed of op de bank. Later kwam daar voor Saskis de diagnose Tick Borne Disease bij, een bacteriële infectie veroorzaakt door een tekenbeet. Oorsuizen, ontstekingen, spierpijnen, brainfog en niet kunnen lopen zijn elke dag van grote invloed op Saskia’s leven. Saskia’s grootste passie, muziek maken, lukt uitsluitend op goede dagen en dan alleen als andere mensen alle zorg uit handen nemen.

In Nederland is Saskia regulier uitbehandeld, maar alle hoop is nu gevestigd op een therapie die in Australië is ontwikkeld en die Saskia de kans geeft om volledig te herstellen. Voor deze therapie, haar verblijf, mantelzorg en reis zijn haar vriendinnen Lindsey, Nikky, Lisa en Niske de crowdfunding actie gestart. Er is al een flink bedrag (bijna 17.000 euro) opgehaald, maar voor de behandeling is totaal 38.000 euro. Kijk om te doneren op https://gofund.me/18c1d294 of reserveer een plaatsje bij de veiling en draag zo uw/jouw steentje bij.