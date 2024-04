Voorzitter René Martijn neemt afscheid van Feestweek

Aalsmeer – Van 8 tot en met 14 september zet het bestuur van Stichting Feestweek Aalsmeer haar 28e editie neer. Deze aankomende editie zal voor René Martijn de laatste zijn als voorzitter en bestuurslid.

Vanaf maandagavond 16 september, wanneer het Praamplein weer netjes opgeleverd is, na 1,5 week van opbouwen en feestvieren, neemt René Martijn na 25 ‘dienstjaren’, afscheid.

Bij de voorbereidingen en oprichting in 1994/1995 en de eerste Feestweek in 1995, was René al betrokken. René begon ooit als secretaris en is later, na er een paar jaar tussenuit geweest te zijn, teruggekomen als vrijwilliger. René was onder andere jurylid van de Miss Aalsmeer Verkiezing, kondigde vele artiesten en bandjes aan, verzorgde de optredens van de vele Aalsmeerse bands en muzikanten die op het podium hebben gestaan, was verantwoordelijk voor het aanvragen van de benodigde vergunningen en regelde voorzieningen bij de Meerlanden. Sinds de zomer van 2002 is René voorzitter van Stichting Feestweek Aalsmeer.

Na zich in totaal 25 jaar ingezet te hebben, is voor René het moment aangebroken om terug te treden en het stokje over te dragen. Met een warm gevoel kijkt hij terug op zijn jaren binnen de stichting. René is er trots op dat Feestweek Aalsmeer ooit begonnen is met een feesttentje zonder vloer en ondertussen uitgegroeid is tot een mooi, groot, modern en veilig tentencomplex met alle denkbare faciliteiten, een gedreven bestuur, trouwe vrijwilligers, vele sponsoren en ontelbaar enthousiaste bezoekers! René draagt in september met een heel goed gevoel het voorzitterschap over aan Dave Strampel.